Песков: Американский БПЛА поднимут со дна Черного моря, если военные сочтут необходимым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подъема со дна Черного моря обломков американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper.

"Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать", — сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что американские военные предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper "не попал в чужие руки". При этом Джон Кирби усомнился, что США сумеют найти упавший в Черном море беспилотник.