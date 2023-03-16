16 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Американский БПЛА поднимут со дна Черного моря, если военные сочтут необходимым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подъема со дна Черного моря обломков американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper.

"Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать", — сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что американские военные предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper "не попал в чужие руки". При этом Джон Кирби усомнился, что США сумеют найти упавший в Черном море беспилотник.

Теги: песков, бпла, черное море



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