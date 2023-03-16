На Ямале мужчину обвиняют в нападении на полицейских

В Ноябрьске мужчину обвиняют в нападении на полицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского управления СКР.

В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 15 февраля 2023 года мужчина, 1964 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и мешал отдыхать жильцам дома. По вызову соседей на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчина накинулся на них с кулаками.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. СК России напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием и оскорблением представителей власти. Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка.