Глава Орловской области не подтвердил появление в регионе "группы вооруженных людей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не подтвердил сообщения о появлении в регионе "группы вооруженных людей".

"Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территорию одного из районов региона группы вооруженных лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается", - написал Клычков в своем telegram-канале.

О результатах проверки он пообещал сообщить дополнительно.