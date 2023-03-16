16 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Орловской области не подтвердил появление в регионе "группы вооруженных людей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не подтвердил сообщения о появлении в регионе "группы вооруженных людей".

"Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территорию одного из районов региона группы вооруженных лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается", - написал Клычков в своем telegram-канале.

О результатах проверки он пообещал сообщить дополнительно.

Теги: Андрей Клычков, Орловская область



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