16 Марта 2023
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Происшествия Южный ФО В России
Фото: Накануне.RU

В Ростове-на-Дону горит здание погранслужбы ФСБ, сообщается о взрыве

В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв на складе погрануправления. Предположительно, в здании могут взрываться боеприпасы, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков. Также сообщается, что площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

По информации Mash, горят склады с материально-техническим обеспечением. Сейчас хлопки уже прекратились. Телеграм-канал сообщает, что 36-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии при пожаре, это сотрудник ВЧ.

Теги: пожар, фсб, ростов-на-дону



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