"Мы рады за бизнес и хотим, чтобы он поделился": "разовая выплата" в бюджет составит 300 млрд рублей – Минфин

Единоразовая налоговая выплата бизнеса в бюджет в 2023 году может составить около 300 млрд руб., заявил министр финансов России Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он напомнил, что бизнес "хорошо заработал" в последние два года: "В целом сальдо по налогу на прибыль в 2018-1019 году составляет 16 трлн руб., в 2021 году – 34 трлн руб., в 2022 году – порядка 26 трлн руб. Это же хорошо, мы радуемся за бизнес. <…>Данные о чистой прибыли свидетельствуют о том, что бизнес сумел хорошо заработать на удачной конъюнктуре. И хотим, чтобы бизнес частично поделился с государством. Речь идет о том, чтобы только то превышение, которое складывается по отношению к доковидным годам, взять за налогооблагаемую базу", - сказал министр.

"Вопрос о ставке: сколько нужно централизовать? Нам хотелось бы по справедливости. Договорились, что это будет порядка 300 млрд руб., хотя увеличение этой суммы будет только приветствоваться", - добавил Силуанов.

Он считает, что "инновация" затронет одну десятую всех компаний: "Мы говорим только о крупном прибыльном бизнесе с ежегодной доналоговой прибылью не менее 1 млрд руб. за последние два года. Исключения составят нефтегазовый и угольный сектора – по ним уже сформированные дополнительные налоговые предложения".

"Деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на более качественное образование, на здравоохранение, на зарплату бюджетникам. Все это в итоге вернется в бизнес. Люди будут больше покупать, бизнес сможет пользоваться новыми дорогами и т.д. На это жалеть денег не надо, с удовольствием принять это решение", - заключил министр.

По его словам, предложения будут оформлены уже в ближайшие дни.

В свою очередь глава РСПП Александр Шохин напомнил, что изначально речь шла о 200-250 млрд руб., но потом Минфин настоял на 300 млрд руб. Шохин сказал, что бизнес поделится, хоть и не с удовольствием, но при этом потребовал организовать процедуру централизованно и прозрачно, а также призвал ввести мораторий на повышение фискальной нагрузки на бизнес в дальнейшем.