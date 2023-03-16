МЭФ призвал сменить старую команду экономических управленцев

16 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: пресс-служба МЭФ

МЭФ призвал сменить старую команду экономических управленцев

Участники и организаторы Московского экономического форума призвали сменить парадигму целеполагания в России. В меняющихся условиях необходимо делать ставку не на экспорт сырья за рубеж, а на развитие реального сектора.

"Мы постоянно говорим, что мы уже наелись существующей экономической парадигмой. Мы видим, что страна наша, проживая в таком целеполагании, отстает от других стран в развитии", – заявил председатель МЭФ Константин Бабкин.

По его словам, в первую очередь развитию отечественной экономики мешает идеологическая составляющая.

Константин Бабкин(2023)|Фото: пресс-служба МЭФ

"Единственное наше ограничение развития – отсутствие внятной идеологии. Мы говорим: давайте жить не интересами других стран, а развивать свою цивилизацию. Новая индустриализация и несырьевое производство в современном мире позволят нам иметь сильную экономику, а это уже потянет за собой и образование, и культуру", – заявил он.

Его поддержал академик РАН Роберт Нигматулин. "Экономика должна быть сбалансированной. Нельзя крутиться вокруг сырьевого блока", – заявил он.

К тому же цена на топливо в России два раза выше, чем в США, и нужно балансировать эти цены, что тоже является важным фактором конкурентоспособности производства.

"В цене на топливо у нас примерно 60% это государственные поборы. Мы добываем десять миллионов баррелей нефти ежедневно. Из них 7,5 млн мы продаем за рубеж, а остальное остается на внутреннем рынке. Цены должны быть поэтапно снижены, в том числе, за счет перекладывания нагрузки госсборов на экспортную часть. Это сложно, но это нужно делать", – говорит Роберт Нигматулин.

Роберт Нигматулин, Константин Бабкин, Владимир Боглаев, Василий Колташов(2023)|Фото: пресс-служба МЭФ

С началом СВО риторика президента кардинально поменялась, за ним аналогичные изменения стали заметны и в риторике ключевых министров и главы правительства, однако пока есть ощущение, что не меняется практика.

"Нет худа без добра. Вот СВО началась, все-таки начали по-другому говорить: правительство начало иначе говорить, президент. Но дальше дело не пошло. Те люди, которые руководят экономическим развитием, они, конечно, до сих пор сидят на старых местах, а они должны поменяться", – подытожил Нигматулин.

Гендиректор ЧЛМЗ Владимир Боглаев также обратил внимание, что после начала СВО в РФ наблюдается две разнонаправленных тенденции: с одной стороны, правительство учло риски и постаралось не допустить избыточного выпадения оборотных средств из промышленности, но, с другой стороны, Центральный банк сделал так, чтобы кредиты для нужд промышленности стали фактически недоступными.

Роберт Нигматулин, Константин Бабкин, Владимир Боглаев, Василий Колташов(2023)|Фото: пресс-служба МЭФ

Общее направление экономического курса, который предлагают взять участники МЭФ-2023, экономист Василий Колташов назвал неомеркантилизмом.

"Я бы назвал это эпохой неомеркантилизма, она накладывает на общество немало обязанностей, нужно добиваться качественных изменений в развитии российского государства", – уверен эксперт.

Московский экономический форум пройдет в столице 4-5 апреля. В рамках мероприятия состоятся 18 круглых столов и три пленарных дискуссии. В Москву приедут представители из разных стран: Китая, Индии, Бразилии, Германии, а также ряд делегаций из стран СНГ.

Константин Бабкин(2023)|Фото: пресс-служба МЭФ

Теги: Московский экономический форум, Константин Бабкин, новая индустриализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети