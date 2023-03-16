МЭФ призвал сменить старую команду экономических управленцев

Участники и организаторы Московского экономического форума призвали сменить парадигму целеполагания в России. В меняющихся условиях необходимо делать ставку не на экспорт сырья за рубеж, а на развитие реального сектора.

"Мы постоянно говорим, что мы уже наелись существующей экономической парадигмой. Мы видим, что страна наша, проживая в таком целеполагании, отстает от других стран в развитии", – заявил председатель МЭФ Константин Бабкин.

По его словам, в первую очередь развитию отечественной экономики мешает идеологическая составляющая.

"Единственное наше ограничение развития – отсутствие внятной идеологии. Мы говорим: давайте жить не интересами других стран, а развивать свою цивилизацию. Новая индустриализация и несырьевое производство в современном мире позволят нам иметь сильную экономику, а это уже потянет за собой и образование, и культуру", – заявил он.

Его поддержал академик РАН Роберт Нигматулин. "Экономика должна быть сбалансированной. Нельзя крутиться вокруг сырьевого блока", – заявил он.

К тому же цена на топливо в России два раза выше, чем в США, и нужно балансировать эти цены, что тоже является важным фактором конкурентоспособности производства.

"В цене на топливо у нас примерно 60% это государственные поборы. Мы добываем десять миллионов баррелей нефти ежедневно. Из них 7,5 млн мы продаем за рубеж, а остальное остается на внутреннем рынке. Цены должны быть поэтапно снижены, в том числе, за счет перекладывания нагрузки госсборов на экспортную часть. Это сложно, но это нужно делать", – говорит Роберт Нигматулин.

С началом СВО риторика президента кардинально поменялась, за ним аналогичные изменения стали заметны и в риторике ключевых министров и главы правительства, однако пока есть ощущение, что не меняется практика.

"Нет худа без добра. Вот СВО началась, все-таки начали по-другому говорить: правительство начало иначе говорить, президент. Но дальше дело не пошло. Те люди, которые руководят экономическим развитием, они, конечно, до сих пор сидят на старых местах, а они должны поменяться", – подытожил Нигматулин.

Гендиректор ЧЛМЗ Владимир Боглаев также обратил внимание, что после начала СВО в РФ наблюдается две разнонаправленных тенденции: с одной стороны, правительство учло риски и постаралось не допустить избыточного выпадения оборотных средств из промышленности, но, с другой стороны, Центральный банк сделал так, чтобы кредиты для нужд промышленности стали фактически недоступными.

Общее направление экономического курса, который предлагают взять участники МЭФ-2023, экономист Василий Колташов назвал неомеркантилизмом.

"Я бы назвал это эпохой неомеркантилизма, она накладывает на общество немало обязанностей, нужно добиваться качественных изменений в развитии российского государства", – уверен эксперт.

Московский экономический форум пройдет в столице 4-5 апреля. В рамках мероприятия состоятся 18 круглых столов и три пленарных дискуссии. В Москву приедут представители из разных стран: Китая, Индии, Бразилии, Германии, а также ряд делегаций из стран СНГ.