Власти Бурятии пояснили сообщение об отправке "вновь мобилизованных" в зону СВО

Власти Бурятии прокомментировали сообщение администрации одного из районов республики об отправке "вновь мобилизованных" в зону спецоперации.

В пресс-службе правительства республики заявили, что это добровольцы, никакой второй волны мобилизации нет, передает РИА Новости.

Напомним, администрация одного из районов Бурятии опубликовала на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" пост о "вновь мобилизованных". На это обратил внимание телеграм-канал Baza. "16 марта 2023 года отправились в длинный путь вновь мобилизованные жители Хоринского и Кижингинского районов", - говорится в тексте поста.

Ранее жители нескольких российских регионов начали получать повестки. Сообщалось, что военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации, поэтому и начали приходить повестки.