16 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВВП в 2023 году точно будет положительный - Решетников

Минэкономразвития России собирается улучить прогноз по макроэкономическим показателям на 2023 год. Свой вариант развития событий ведомство представит в правительство и общественности в марте-апреле.

"Мы считаем, что экономика в 2023 году будет развиваться гораздо более динамично, чем нам казалось. Рост ВВП, рост инвестиций в этом году будут в положительной зоне, реальные доходы населения будут выше. И урожай хороший, и индексации тарифов ЖКХ в этом году не будет. Все это говорит о том, что будет стимулироваться внутренний спрос", - сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава министерства Максим Решетников.

Он добавил, что есть и внутренние риски: "это рынок труда, он будет трудодефицитным в ближайшие годы; это вопрос издержек, которыми сопровождается перестройка логистики".

"Мы уже на траектории роста. Но я пока не называю цифр, буду осторожным. Но цифры ВВП по году будут точно положительными", - заключил Решетников.

Теги: ввп, прогноз, максим решетников



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