Глава РСПП рассказал о совещаниях власти и бизнеса на "бункерной" площадке

В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минэкономразвития и руководитель РСПП приоткрыли "внутреннюю кухню" принятия решений в руководстве страны.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников невзначай раскрыл название совещаний, которые, вероятно, проводятся у Путина.

"И на съездах, и в вечерних совещаниях, и в предметных совещаниях, в любых форматах мы взаимодействуем. И хочу заверить, что Минэкономразвития останется адвокатом российского бизнеса, кто бы иногда какой смысл в это не вкладывал", - заявил Решетников на съезде РСПП.

Глава союза Александр Шохин на это решил пошутить: "РСПП называют лоббистом, а у нас, видите, адвокат есть. Если что мы не так сделаем – есть кому нас защитить, в том числе на площадке правительства. Кстати, Вы не упомянули еще одну площадку: в народе именуемую "бункерной". Вы, видимо, назвали ее "вечерними заседаниями", хотя там и днем заседания проходят".