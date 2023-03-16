Обязательной вакцинации от коронавируса на Среднем Урале не вводилось, - Минздрав

Как таковой обязательной вакцинации от коронавируса в Свердловской области не вводилось. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

Обязательную вакцинацию на Среднем Урале стали вводить с октября 2021 года. Первыми прививку от коронавируса были обязаны поставить все, кто трудится в сфере образования, муниципальные и государственные служащие, а также работники сферы обслуживания.

В дальнейшем в список стали включать и другие профессии, а также пенсионеров и студентов. В марте этого года свердловский Роспотребнадзор отменил постановление о вакцинации отдельных категорий граждан против COVID-19 "в связи с достижением поставленных целей".

Как рассказала Ютяева на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, на самом деле, обязательной вакцинации от ковида в регионе и не вводилось.

"Она была рекомендована всем работодателям и гражданам для того, чтобы процент охвата населения был как можно выше, чтобы люди имели иммунологическую защиту. Дело это добровольное, требуется согласие на медицинское вмешательство и введение иммуно-биологического препарата", - заявила чиновница, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Она добавила, что сегодня вакцинация от ковида входит в национальный календарь прививок. Замминистра уточнила, что работодателям следует позаботиться о вакцинации, "чтобы защитить своих работников".

Примечательно, что в начале этой же пресс-конференции, говоря о вакцинации, Екатерина Ютяева признала, что "шла она с трудом и тяжело".

"Где-то путем убеждения, а где-то даже и принуждения", - заявила замминистра здравоохранения региона.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области полностью закончилась детская вакцина от коронавируса.