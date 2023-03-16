16 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Фонтанка.ру/Павел Каравашкин

В Серове подросток пострадал от наледи, упавшей на него с крыши

Подросток из Серова сегодня был доставлен в травмпункт после того, как на него с крыши здания сошла наледь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел около 10.00 возле дома № 132 по ул. Ленина. Школьник шел мимо, когда на него сошла наледь. парень успел укрыть голову рукой, однако все равно получил повреждения и был доставлен в травмпункт для постановки диагноза и получения помощи.

Прокуратура организовала проверку. Уже выяснилось, что вышеуказанный многоквартирный дом обслуживает ООО "УК Аквилегия". Специалисты оценят законность и полноту действий ответственных лиц УК на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, а также с какой регулярностью крыша дома и козырьки балконов чистились от снега и наледи.

Следственный комитет также организовал проверку. По сведениям пресс-службы, пострадавшему подростку 16-17 лет.

"Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка. Также истребуется интересующая следствие документация о работе по уборке здания от наледи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение". - добавили в СКР по региону.

Теги: Серов, наледь, подросток. травма



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