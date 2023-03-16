В день воссоединения России и Крыма на телебашнях включат тематическую подсветку

Праздничная иллюминация украсит телебашни в городах России 18 марта, в День воссоединения Крыма с РФ.

"18 марта телебашни РТРС включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На медиаэкранах башен появятся триколор, бегущая строка "Крым – это Россия!", георгиевская лента и герб Крыма", - сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Тематическую подсветку включат на телебашнях в Брянске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Тамбове, Челябинске и других городах. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан 18 марта 2014 г.