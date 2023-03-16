16 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Wildberries должен соблюдать традиционные нормы трудового законодательства, - Котяков

Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, сообщил министр труда Антон Котяков.

По его словам, площадка должна соблюдать традиционные нормы трудового законодательства. Согласно законодательству Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости - там" традиционные трудовые отношения", пояснил Котяков журналистам.

Напомним, менеджеры пунктов выдачи заказов (ПВЗ) известного маркетплейса взбунтовались против новых правил начисления штрафов за брак и подмену товаров. Сообщалось, что Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз их сотрудников в адрес компании и приостановил сотрудничество с ними, из этих пунктов вывозится товар.

Теги: Wildberries, Котяков



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