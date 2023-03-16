Отчет Правительства в Госдуме будет 23 марта, - депутат Обухов

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил дату отчета Правительства РФ в нижней палате парламента.

"Только что спикер (Госдумы Вячеслав) Володин огласил окончательную дату отчета правительства – 23 марта. Это самый ранний по времени ежегодный отчет Правительства. Каждая фракция задаст по пять вопросов. Отчет будет проходить целый парламентский день", - написал Обухов в своем telegram-канале.

Никаких других вопросов 23 марта на заседании не будет, уточнил политик. Через ВКС в отчете Правительства смогут участвовать заксобрания регионов.