16 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале не осталось детской вакцины от коронавируса

В Свердловской области полностью закончилась детская вакцина от коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

Как рассказала она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сейчас детской вакцины на Среднем Урале нет, так как она вообще не поставляется в стране.

"У нас привито 9 тысяч 387 детей в возрасте 15-17 лет, которые получили первый компонент. Второго компонента получили чуть меньше", - отметила замминистра.

По ее данным, в целом на сегодняшний день в Свердловской области вакцинировано от ковида более 3 млн человек. Это, по словам Ютяевой, "хороший процент".

Напомним, сегодня было объявлено, что пандемия коронавируса не повлияла на рождаемость на Среднем Урале.

Теги: вакцина, коронавирус, дети, Средний Урал



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