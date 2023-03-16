16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге возбудили дело после обнаружения детей, которые несколько суток провели с трупами родителей

Чтобы разобраться в истории с найденными в закрытой квартире Екатеринбурга трупами супругов, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Вместе с мертвыми родителями 1993 и 1997 годов рождения на протяжение нескольких дней находились их дети - двухлетний сын и трехмесячная девочка.

Напомним, об инциденте стало известно 15 марта. Соседи жаловались на плачь детей и подтопы квартиры снизу. На место приехала родственница погибших, так как те долго не выходили на связь. Дверь взломали: в спальне на кровати лежала женщина, на кухне на диване мужчина - у обоих была пена возле рта. Соседи поделились первыми кадрами, которые им открылись после взлома квартиры (ОСТОРОЖНО 18+)

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, тела умерших были отправлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются соседи и родственники погибших.

"15 марта 2023 года в 14.36 часов в дежурную часть отдела полиции № 14 УМВД России по городу Екатеринбургу поступило сообщение от местной жительницы, проживающей в доме по улице Таганская, о том, что из квартиры на 16 этаже капает вода и плачут маленькие дети. На место происшествия были направлены специальные службы и участковый уполномоченный МВД. Установлено, что в этой квартире проживала семья (мужчина, 1993 г.р., женщина, 1997 г.р., и двое их малолетних детей – 2-летний мальчик и 3-месячная девочка). После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала 2 месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В минздраве Свердловской области также добавили, что у детей наметилась положительная динамика. Брат с сестрой переведены на естественное питание. Мальчик ведет себя активно, есть самостоятельно и уже переведен с отделение.

Теги: уголовное дело, труп, дети, родители, квартира



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