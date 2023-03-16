"Москвич" выпустит еще две модели автомобилей в этом году

Завод "Москвич" выпустит две новых модели автомобилей в 2023 году, заявил гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

"КамАЗ" выступает технологическим партнером "Москвича". Ранее компания анонсировала выпуск "Москвичом" четырех вариантов кроссоверов и одного седана. Продажи первой модели – "Москвич-3" и его электрической версии – уже стартовали.

По словам Когогина, во втором полугодии, скорее всего – в четвертом квартале – будут представлены еще один кроссовер-SUV ("по размеру чуть больше машина") и седан.