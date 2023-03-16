Администрация одного из районов Бурятии опубликовала пост о "вновь мобилизованных"

Администрация одного из районов Бурятии опубликовала на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" пост о "вновь мобилизованных". На это обратил внимание телеграм-канал Baza.

"16 марта 2023 года отправились в длинный путь вновь мобилизованные жители Хоринского и Кижингинского районов", - говорится в тексте поста.

Что такое "вновь мобилизованные" — не уточняется, отмечает канал. В администрации "Базе" заявили, что "мобилизация обычная, она не завершалась — всегда была, есть и будет, никто ее не отменял".

Отмечается, что похожий отчет об отправке "вновь мобилизованных" публиковали в середине февраля.

Обновлено в 13.00 мск: в пресс-службе правительства Бурятии заявили, что "вновь мобилизованные" - это добровольцы, и никакой второй волны мобилизации нет.

Ранее Ярославская, Пензенская и Липецкая области вслед за Воронежской сообщили об актуализации данных воинского учета. Сообщалось, что военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации.