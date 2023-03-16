Суд в Челябинске принял к производству заявление о признании банкротом экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО "Монтажник" о признании экс-губернатора Бориса Дубровского банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований 37,2 млн рублей. Заседание по делу назначено на 19 апреля.

Заявление было подано в суд 15 февраля. ПО "Монтажник" просит признать Дубровского банкротом, ввести в отношении экс-губернатора процедуру реализации имущества гражданина, утвердить финансового управляющего и признать обоснованными требования компании в размере 37,2 млн рублей и включить их в реестр требований кредиторов третьей очереди.

Однако заявление компании было оставлено без движения. Компании было предложено до 22 марта устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения и представить в суд. 13 марта компания подала ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора в размере 930,5 млн рублей. Обжаловать это решение Дубровский не смог.