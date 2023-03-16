Минздрав: пандемия ковида не повлияла на рождаемость в Свердловской области

Объявленная в 2020 году во всем мире пандемия коронавируса не повлияла на рождаемость в Свердловской области. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

Напомним, недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус сказался на репродуктивном здоровье россиян. По сути, министр обвинил ковид в падении рождаемости в стране.

Как сообщила Ютяева на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос Накануне.RU, в Свердловской области действительно отмечается снижение рождаемости.

"Сейчас разрабатываются различные программы поддержки молодых семей. Поэтому, думаю, что ситуация в стране будет лучше. Надеемся на это", - отметила она.

Однако замминистра заверила, что ковид здесь ни при чем.

"Так, чтобы у нас каким-то образом после перенесенной новой коронавирусной инфекции были последствия для репродуктивного здоровья женщин… Тут, наверное, нет прямой взаимосвязи", - добавила Екатерина Ютяева.