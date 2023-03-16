16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Минздрав: пандемия ковида не повлияла на рождаемость в Свердловской области

Объявленная в 2020 году во всем мире пандемия коронавируса не повлияла на рождаемость в Свердловской области. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.
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Напомним, недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус сказался на репродуктивном здоровье россиян. По сути, министр обвинил ковид в падении рождаемости в стране.

Как сообщила Ютяева на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос Накануне.RU, в Свердловской области действительно отмечается снижение рождаемости.

"Сейчас разрабатываются различные программы поддержки молодых семей. Поэтому, думаю, что ситуация в стране будет лучше. Надеемся на это", - отметила она.

Однако замминистра заверила, что ковид здесь ни при чем.

"Так, чтобы у нас каким-то образом после перенесенной новой коронавирусной инфекции были последствия для репродуктивного здоровья женщин… Тут, наверное, нет прямой взаимосвязи", - добавила Екатерина Ютяева.

Теги: ковид, пандемия, рождаемость, Свердловская область



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