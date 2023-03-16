В Тюмени суд расторг однополый брак

Сегодня Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Тюмени в интересах РФ и неопределенного круга лиц к А. и Ц. о признании брака недействительным.

Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, брак признан недействительным с 29 сентября 2022 года.

Основанием стала информация из ЗАГСа о том, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене имени и пола с мужского на женский. Заявление было удовлетворено.

"Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением", - говорится в сообщении.