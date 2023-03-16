Аксенов осудил тех, кто стыдится быть русским

Глава Крыма Сергей Аксенов, обращаясь к тем, кому стыдно, что они являются русскими, сообщил, что "их стыд говорит сам за себя – показывает, как они ценят своих родных, близких, относятся к своим предкам и своей стране".

Россия, отметил Аксенов в своем telegram-канале, готова принять всех. Она дает возможность почувствовать себя частью большого, единого народа, дает возможность искренне гордиться собой и любить себя. Он искренне уверен, что сейчас, до тех пор, пока не закончится специальная военная операция, каждый из нас должен отодвинуть на второй план свои амбиции, сплотившись и приближая нашу победу.

"За свою историю наша держава не раз была в сложной ситуации, но каждый раз с честью выходила из любой беды, становясь лишь сильнее. Не сомневаюсь, что и нынешний конфликт мы также доведем до логического завершения, несмотря ни на какие трудности", - написал Аксенов.