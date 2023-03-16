Турчак: Средний Урал не смог выполнить план по капремонту школ

Средний Урал стал единственным регионом, который не осилил план по капитальному ремонту школ. Об этом вовремя заседания Совета Федерации рассказал вице-спикер Андрей Турчак.

По его словам, из 1 тыс. 667 школ, подлежащих капремонту, только три все еще не сдали: все они находятся в Свердловской области. Турчак обратился к представляющим регион сенаторам, с просьбой обратить внимание на данный факт.

Причин срывов дедлайнов названо не было.