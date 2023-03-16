18 Марта 2023
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Общество В России За рубежом
Фото: vesti.ru

Внутри России мы в информационной войне выиграли – сенатор Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что "внутри России мы в информационной войне выиграли, потому что западные СМИ очень серьезно себя дискредитировали".

"Но за пределами России ситуация очень сложная. Нам нужно усиливаться в азиатских странах", - заявил член Совета Федерации на круглом столе, посвященном общественному мнению об СВО. По мнению Пушкова, многие пострадавшие от колониальной политики западных стран государства помнят о "добрых делах" СССР и поэтому чувствуют благодарность и по отношению к России, чем стоит пользоваться: "Мы всегда были антиколониальной страной. Мы помогли Египту сохранить Суэцкий канал, мы помогли Индии. И память об этом сохраняется".

"Мы флагман борьбы за сохранение традиционных ценностей, традиционной семьи, традиционных отношений между детьми и родителями. Тут с нами никто не может конкурировать. И эти страны по данному вопросу противостоят западу", - добавил Пушков.

Теги: алексей пушков, сенатор, информационная война



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