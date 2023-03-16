В военкомате Ярославской области объяснили раздачу повесток

Еще в одном российском регионе - в Ярославской области - жителям рассылают повестки для актуализации данных воинского учета. "Повестки раздаются, это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета", — сообщили в областном военном комиссариате, передает ТАСС.

Ранее Пензенская и Липецкая области вслед за Воронежской сообщили об актуализации данных воинского учета. Сообщалось, что военкоматы оцифровывают базы данных, поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата — их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс. С тех пор власти регулярно опровергают планы о новой волне мобилизации, а представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что слухи об этом исходят из-за границы.