В Сети появилось первое видео из освобожденного бойцами ЧВК «Вагнер» Зализнянского под Бахмутом

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Накануне под их контроль перешел населенный пункт Зализнянское севернее Бахмута (ранее назывался Артемовск).

В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» опубликовали первое видео из освобожденного поселения, в котором боец сообщил, что 15 марта Зализнянское перешло под полный контроль отрядов ЧВК «Вагнер».

Параллельно с продвижением в окрестностях к Бахмуту, «вагнеровцы» продолжают сражаться на территории самого города. Идут напряженные бои на территории «Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ)», где удалось выбить противника из одного из зданий. По оценке экспертов, бои за этот промышленный комплекс сравнимы по сложности с мариупольской «Азовсталью».