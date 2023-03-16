Игорь Бабушкин: Нужно разработать и принять стратегию реализации государственной молодежной политики в регионе

В Астраханской области проживают 265 тысяч астраханцев в возрасте от 14 до 35 лет. Как известно, именно к этим возрастным рамкам относят сегодня молодёжь в стране.

Губернатора области Игорь Бабушкин по итогам обсуждения на совещании по вопросам реализации государственной молодежной политики, где была поднята тема воспитания молодежи, написал в своем телеграмм-канале: "Нет смысла обсуждать извечную проблему отцов и детей, жаловаться на молодое поколение, рассуждать о том, что они не такие, как мы. Они такие, какими мы их воспитываем. И реализация государственной молодёжной политики – это не отраслевой функционал Агентства по делам молодёжи и Минобра, а наша общая задача. Это одно из стратегических направлений развития региона".

В ходе обсуждения на совещании отмечалось, что зачастую СМИ и соцсети навязывают подросткам и молодым людям негативные модели поведения. При этом, установить тотальную цензуру невозможно.

"Значит, мы должны предложить привлекательную альтернативу, быть на шаг впереди по отношению к нашим информационным конкурентам и откровенным врагам, ведущим настоящую войну за наше подрастающее поколение. Поэтому так важно, кто именно в нашей стране занимается воспитанием молодёжи", - отметил губернатор Астраханской области.

Игорь Бабушкин обратил внимание на то, что, как и в большинстве отдалённых, приграничных регионов, в Астраханской области наблюдается отток молодых людей в крупные города и столицу, где есть больше возможностей для образования, карьерного роста, материального достатка, где в целом более высокий уровень жизни. Эта тенденция должна стать предметом организации системной работы.

"Приняли решение создать постоянно действующую межведомственную комиссию по реализации государственной молодёжной политики. Нужно разработать и принять соответствующую стратегию, модернизировать и утвердить на законодательном уровне программу с конкретными достижимыми показателями. Обеспечить финансирование и межведомственное взаимодействие. И сделать это в кратчайшие сроки. Полагаю, к Дню молодёжи должны быть приняты все решения. Сам День молодёжи в этом году должен стать значимым событием и отправной точкой по реализации наших планов", - акцентировал губернатор Астраханской области.