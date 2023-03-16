16 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Атака на самолет РФ в нейтральном пространстве стала бы объявлением войны, - Антонов

Нападение США на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны, заявил ТАСС российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он отреагировал на призыв американского сенатора Линдси Грэма предупредить Москву, что ее самолеты будут сбиты в международном пространстве при приближении к американским объектам.

"Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла", — отметил Антонов.

"Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе",— говорится в комментарии посла.

Дипломат отметил, что прямое столкновение между РФ и США "кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине".

Напомним, 14 марта Антонова вызвали в Госдепартамент США. В ведомстве также заявили, что американский посол в Москве Линн Трейси передала в МИД РФ соответствующее послание, касающееся инцидента с российскими Су-27 и американским дроном MQ-9.

Теги: антонов, самолет, объявление войны



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