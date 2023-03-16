В цехе "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле произошел пожар

Сегодня утром в одном из цехов "Уралвагонзавода" на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 09.27, а уже в 09.31 огонь был локализован, в 09.34 - открытое горение ликвидировано.

В результате пожара на площади 10 кв.м. была повреждена внутренняя отделка бытового помещения. В тушении были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 10.00.

В пресс-службе предприятия Накануне.RU, что производственный процесс идет в штатном режиме.

"В метизном цехе №2 Уралвагонзавода случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание. Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Площадь пожара незначительна, пострадавших нет", - отметили в УВЗ.