Глава Крыма предложил передавать в ФСБ материалы на россиян, не встающих под гимн России

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил передавать в ФСБ материалы на россиян, которые не встают во время звучания гимна России.

"Я за возрождение СМЕРШа. По отношению к пятой колонне – точно. Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают. Иногда замечаю, что во время мероприятий есть те, кто демонстративно не встает под гимн России. Таких персонажей надо идентифицировать и материалы передавать в ФСБ", - заявил Аксенов.

"Можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность. Почему такие люди должны получать меры социальной поддержки от государства? Тут надо принимать радикальные решения", - добавил руководитель республики.

Он также заявил: "Искренне уверен, что сейчас, до тех пор, пока не закончится специальная военная операция, каждый из нас должен отодвинуть на второй план свои амбиции, сплотившись и приближая нашу победу. И абсолютно уверен, что когда все закончится, наш Лидер Владимир Владимирович Путин каждому поставит соответствующую оценку" (авторское написание в цитатах из Telegram-канала Аксенова сохранено – прим. ред.).