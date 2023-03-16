В Госдуму внесен законопроект о четырех дополнительных выходных в месяц родителям детей-инвалидов

Работающим родителям, ухаживающим за инвалидами с детства I и II групп, могут предоставить четыре дополнительных выходных ежемесячно. Такой законопроект в Госдуму внесло Заксобрание Ленинградской области.

В пояснительной записке отмечается, что, по статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей либо опекуну для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре оплачиваемых выходных дня в месяц. Но в семье с инвалидом с детства имеются особые проблемы. Родители часто не прекращают трудовую деятельность для заработка и обеспечения инвалида с детства необходимыми средствами реабилитации, платными медицинскими процедурами и т.п. А ребенок-инвалид нуждается в особом внимании и поддержке, особенно со стороны близких.

Проект предлагает распространить норму на родителей инвалидов с детства I и II групп до достижения ими возраста 23 лет ввиду высокой иждивенческой нагрузки на родителей, сохраняющейся и после наступления совершеннолетия ребенка-инвалида.

Правительство не поддерживает законопроект из-за отсутствия обоснования возраста 23 лет, а также опасения нарушения нормальной работы организаций в связи с необходимостью поиска замещающих работников.

Количество детей-инвалидов в России неуклонно растет. На сегодняшний день их около 730 тыс. Фактически каждый сороковой российский ребенок — инвалид.