В Госдуму внесен законопроект о четырех дополнительных выходных в месяц родителям детей-инвалидов

16 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: центр спорта инвалидов Югры

В Госдуму внесен законопроект о четырех дополнительных выходных в месяц родителям детей-инвалидов

Работающим родителям, ухаживающим за инвалидами с детства I и II групп, могут предоставить четыре дополнительных выходных ежемесячно. Такой законопроект в Госдуму внесло Заксобрание Ленинградской области.
Читайте также:

В пояснительной записке отмечается, что, по статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей либо опекуну для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре оплачиваемых выходных дня в месяц. Но в семье с инвалидом с детства имеются особые проблемы. Родители часто не прекращают трудовую деятельность для заработка и обеспечения инвалида с детства необходимыми средствами реабилитации, платными медицинскими процедурами и т.п. А ребенок-инвалид нуждается в особом внимании и поддержке, особенно со стороны близких.

Проект предлагает распространить норму на родителей инвалидов с детства I и II групп до достижения ими возраста 23 лет ввиду высокой иждивенческой нагрузки на родителей, сохраняющейся и после наступления совершеннолетия ребенка-инвалида.

Правительство не поддерживает законопроект из-за отсутствия обоснования возраста 23 лет, а также опасения нарушения нормальной работы организаций в связи с необходимостью поиска замещающих работников.

Количество детей-инвалидов в России неуклонно растет. На сегодняшний день их около 730 тыс. Фактически каждый сороковой российский ребенок — инвалид.

Теги: дети-инвалиды, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети