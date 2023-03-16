16 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Тюменской области сгорели 90-летняя женщина и ее сын

В Тюменской районе проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек во время пожара в частном жилом деревянном доме по улице Южной в селе Салаирка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тела женщины 1933 года рождения и ее сына 1957 года рождения без внешних признаков криминальной смерти были обнаружены сегодня утром, во время тушения.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная версия произошедшего – неисправность электропроводки. В настоящее время следователями СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: пожар, проверка, сын



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