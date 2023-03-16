Из Челябинска могут запустить прямые авиарейсы в Китай
Губернатор Алексей Текслер предложил организовать прямые перелеты из Челябинска в Китай. С такой инициативой он выступил на встрече с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
"Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты", - отметил Алексей Текслер.
Губернатор поручил своим заместителям проработать все обозначенные в ходе встречи договоренности.