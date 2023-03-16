Из Челябинска могут запустить прямые авиарейсы в Китай

Губернатор Алексей Текслер предложил организовать прямые перелеты из Челябинска в Китай. С такой инициативой он выступил на встрече с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.