Названа возможная дата презентации прототипа российского электрокара "Атом"

Прототип российского электрокара "Атом" может быть продемонстрирован в мае на форуме Kazan Summit.

"Проект "Атом" развивается. Есть намерение показать прототип на форуме Kazan Summit в мае", - сообщил ТАСС гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП.

Напомним, ранее стало известно, что в России подержанные автомобили будут переоснащать в электрокары. Калининградский "Автотор" намерен запустить пилотный проект. Он будет проводиться сначала в этом регионе и на машинах собственного парка. В перспективе электрокомплекты можно будет устанавливать на любые модели.