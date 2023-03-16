16 Марта 2023
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Происшествия Южный ФО
Фото: Накануне.ru

В Астраханском заповеднике крупный природный пожар

Первый крупный природный пожар в европейской части России в этом году: горит Астраханский биосферный заповедник. Пожаром охвачены 4 тыс. га, ситуация осложняется сильным ветром до 20 м/с. По данным регионального управления МЧС, всего на территории области зарегистрировано 43 пожара.

В пресс-службе заповедника сообщили, что буквально накануне удалось справиться с крупным возгоранием, и вот возник новый очаг.

"13-15 марта вблизи всех трёх участков Астраханского заповедника сложилась очень сложная пожароопасная обстановка, действует 14 возгораний сухой растительности. На западной границе Дамчикского участка крупный тростниковый пожар 13-14 марта удавалось сдерживать на противопожарном разрыве. Однако вечером 14 марта при сильном северо-западном ветре с порывами до 12 м/с произошел переброс природного пожара с сопредельной территории Икрянинского района на территорию Дамчикского участка Астраханского государственного заповедника в непроходимых местах в районе полуострова Макаркин", - сообщили в заповеднике.

"Десятки очагов горения фиксируются по всей дельте Волги, поэтому государственные инспекторы Астраханского заповедника мониторят обстановку круглосуточно", - добавили специалисты.

Теги: заповедник, природный пожар, астрахань, волга



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