Жителя Екатеринбурга будут судить за угон "скорой" с возлюбленной внутри

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за угон автомобиля скорой медицинской помощи с возлюбленной внутри. Инцидент произошел утром 31 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый уже был пьян, когда вызвал медиков для своей девушки, получившей накануне травму головы. На месте было решено госпитализировать пациентку, из-за чего ее парень захотел отправиться в больницу в качестве сопровождающего. Мужчине отказали и тот развязал словесный конфликт с водителем автомобиля.

Переговоры закончились тем, что обвиняемый показал водителю предмет, похожий на пистолет, и вытолкнул того из автомобиля. Когда водитель вернулся на свое место, екатеринбуржец снова замахнулся на него неопознанным предметом, потребовав покинуть салон. После этого мужчина сел за руль, доехал до остановки общественного транспорта "Больница №24" на перекрестке ул. Московская и пер. Рижский и покинул автомобиль.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция ч. 2 ст. 166 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания до 7 лет лишения свободы.