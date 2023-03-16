16 Марта 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Politico: В США ожидают, что Украина начнет наступление к маю

Американские чиновники ожидают, что масштабное наступление Украины начнется к маю, сообщает издание Politico.

Издание со ссылкой на чиновников США пишет, что у Киева, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Второй вариант развития событий в Штатах считают более вероятным.

Ранее издание The Washington Post писало, что из-за больших потерь в рядах ВСУ способность Киева начать весеннее наступление под вопросом.

Теги: сша, украина, наступление



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