Politico: В США ожидают, что Украина начнет наступление к маю

Американские чиновники ожидают, что масштабное наступление Украины начнется к маю, сообщает издание Politico.

Издание со ссылкой на чиновников США пишет, что у Киева, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Второй вариант развития событий в Штатах считают более вероятным.

Ранее издание The Washington Post писало, что из-за больших потерь в рядах ВСУ способность Киева начать весеннее наступление под вопросом.