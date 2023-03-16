Возможность отмены ЕГЭ воодушевила депутатов и экспертов

Заявление Минпросвещения на тему возможной отмены ЕГЭ вызвало массу комментариев.

Напомним, ведомство заявило, что "любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей".

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала воспользоваться предложением Минпросвещения.

"Что ж, давайте организуем такое обсуждение! Давно пора! Родительское сообщество, действительно профессиональные эксперты имеют право, чтобы власть выслушала и услышала их. Со своей стороны заявляю, что Комитет по вопросам семьи, женщин и детей может стать одной из площадок для соответствующих дискуссий!" - написала депутат.

Как сообщил лидер "Справедливой России - за правду" Сергей Миронов, накануне состоялась встреча депутатов его фракции в Госдуме с премьером Михаилом Мишустиным.

"Председатель Правительства РФ отметил, что вопрос отмены ЕГЭ требует проработки – надо все серьезно взвесить. Тем не менее наша партия настаивает на ликвидации ЕГЭ как очень вредного, ведущего к разрушению нашего образования", - подчеркнул Миронов в своем телеграм-канале.

Ранее многие политики и депутаты призывали отменить ЕГЭ, на который учеников натаскивают в школе и с репетиторами, но который не способствует нормальной учебе. Депутат Госдумы Султан Хамзаев недавно назвал ЕГЭ "самым навязанным тестом, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отмечает, что, по опросам, за отмену ЕГЭ выступают две трети россиян, а среди родителей выпускников эта цифра достигает 76%.

Общественный уполномоченный по защите семьи считает, что если Правительство РФ пойдет на этот шаг, то станет самым популярным правительством за последние годы в глазах подрастающего поколения и родителей.

При этом глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов возмущен предложением Минпросвещения. Когда его вводили, никого не спрашивали. Также никого не спрашивают при смене ФГОС, введении или исключении учебников из списков допущенных. Зато для отмены ЕГЭ теперь нужно общественное обсуждение.