Биржи NYSE и Nasdaq объявили о делистинге ценных бумаг российских компаний

Нью-йорскские биржи NYSE и Nasdaq объявили о принудительном делистинге (исключении из оборота) ценных бумаг российских компаний. В число таковых попали Яндекс, Ozon, Qiwi, ЦИАН и HeadHunter. Решение вступит в силу 24 марта, если до этого момента компании не смогут обжаловать его.

Торговля ценными бумагами (например, депозитарными расписками) российских компаний была приостановлена на NYSE и Nasdaq еще в прошлом году – после начала СВО.