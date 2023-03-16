Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* в очередной раз задержали правоохранители

Сотрудники полиции в очередной раз задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. В этот раз, как написала его супруга Юлия Крутеева в своих социальных сетях, речь идет о подозрении в демонстрации экстремистской символики.

"Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику, видимо там перепост от Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман* не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20. И вот собирает вещи, смотрит, какие книжки взять, часы снял… Говорит, что все будет хорошо", - написала супруга экс-мэра.

В свою очередь адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов отметил, что обвинения его подзащитного абсолютно незаконны, подтвердив, что бывший градоначальник никогда не пользовался соцсетью "ВКонтакте". "Это нелепая ошибка сотрудников полиции", - цитирует правозащитника "Ъ-Урал".

Напомним, экс-мэр может предстать перед судом уже в конце марта. Расследование уголовного дела о дискредитации ВС РФ бывшим градоначальником завершено.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.