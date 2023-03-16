Главный тренер "Автомобилиста" назвал несколько причин вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин попробовал объяснить, почему его команда вылетела из Кубка Гагарина. Он назвал сразу несколько причин.

На этой неделе "Автомобилист" дома уступил в седьмом матче первого раунда плей-офф против магнитогорского "Металлурга". Серию выиграла команда из Челябинской области, а екатеринбургский клуб завершил свое выступление в Кубке Гагарина.

Как заявил Заварухин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, команда задачу на сезон не выполнила ("Автомобилист" нацеливался на первое место, но в регулярном чемпионате стал четвертым, - прим. ред.). По его словам, "Металлург" – это мастеровитая команда.

"Считаю, что основная причина [вылета из Кубка] – это травма Маттсона (голкипер начинал серию с "Магниткой", но затем выбыл из-за повреждения, - прим. ред.). Он сыграл такую роль, подошел к плей-офф в хорошей форме, держал команду. Ну и не совсем логичные голы, которые мы пропускали в овертаймах… Но спорт – такая штука. Кому-то везет", - отметил специалист.

Он признался, что ему, как тренеру, не стыдно за команду.

"В плей-офф ребята выходили и бились. Кто на уколах, кто с температурой был. Но никто не говорил, что "я не могу", выходили по возможности все. Были готовы биться за команду и болельщиков. Но немного остался осадок недосказанности этого сезона", - заключил наставник "Автомобилиста".

Напомним, сегодня было официально объявлено, что Николай Заварухин продолжит работать с командой и после вылета из Кубка Гагарина.