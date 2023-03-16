В Челябинской области затопило дорогу к поселку Зюраткуль

В Челябинской области затопило дорогу к поселку Зюратуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе национального парка.

"Будьте осторожны при поездке в поселок Зюраткуль! Один из участков лесной дороги затоплен водой и глубокая колея не всем автотранспортным средствам позволяет преодолеть ее", - говорится в сообщении.

Также южноруральцев призвали не подходить близко к ледяному фонтану. Из-за потепления он начал таить и отпадают куски льда. "Поэтому будьте осторожны, не подходите близко, это может быть опасно! Внимательно следите за детьми, не подпускайте их к фонтану", - подчеркнули в нацпарке.