16 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор жителю Тюменской области, который шантажом заставил несовершеннолетнюю заняться с ним сексом

Армизонский районный суд вынес приговор Александру С., признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК РФ (3 эпизода), ч. 1 ст. 135 УК РФ, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Александру С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок шести лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданский иск в интересах несовершеннолетней к Александру С. о компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

По данным суда, мужчина 1990 года рождения в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершил понуждение несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, к половому сношению путем шантажа, связанного с угрозой распространения сведений о ее личной жизни. Александр С. имеет непогашенную судимость. Не имеет регистрации и постоянного места жительства на территории Армизонского района, определенных занятий, собственной семьи, устойчивых социальных связей.

Теги: шантаж, несовершеннолетняя, приговор



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