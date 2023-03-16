Жители 15 свердловских городов объединились для коллективного иска против новых тарифов ЖКХ

В Свердловский областной суд поступит коллективный иск от 15 городов Среднего Урала, жители которых недовольны повышением тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию. Об этом Накануне.RU рассказала экс-депутат, общественница Наталья Крылова

"Иск подаем в Областной суд, так как оспариваем нормативно-правовой документ, который нарушает конкретные наши права по конкретной квартире, по конкретному дому. У нас подготовлены два иска. Один по тарифу на капитальный ремонт, второй - по электроэнергии. Ответчиком будет правительство Свердловской области. В ходе первых судебных заседаний мы будем привлекать ответчикам региональную энергетическую комиссию и Федеральную антимонопольную службу, также будем ходатайствовать о привлечении прокурора как второй стороны, так как он имеет право выступать от неопределенного круга лиц", - пояснила Наталья Крылова.

К коллективному иску присоединились жители следующих городов: Асбест, Бисерть, Богданович, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Нижний Тагил, Первоуральск, пгт. Пышма, Серов, Сухой Лог, Ревда, Реж, Талица, Шаля. Вместе с ними защищать свои права будут депутаты из Асбеста, Талицы, Шали, Ревды и Екатеринбурга, а также партия "Справедливая Россия" и КПРФ.

Крылова заявляет, что из фонда капремонта не следовало брать деньги на ремонт аварийных "гнилушек", которые даже после всех проведенных работ признали аварийными. "Жалкие стоны коммунальщиков" на то, что им не хватает денег на модернизацию тепловых сетей, считает экс-депутат, тоже являются ложью, так как тот же "Т Плюс" якобы платит миллиардные дивиденды своим хозяевам. "Не хватало бы - не платили", - заявляет Крылова.



"Мы надеемся, что судьи Свердловской области не будут слушать жалкие стоны коммунальщиков. В столь трудное для страны время хозяева предприятий энергетики и ЖКХ должны разделить тяжелую ношу коммунальных платежей, а не складывать все на плечи народа. Мы судимся от имени всех жителей Свердловской области, в том числе и от имени губернатора. Ведь он тоже платит коммунальные платежи", - добавила общественница.

Напомним, вчера лидер реготделения КПРФ в ЗакСО Александр Ивачев заявил, что после выступлений против повышения тарифов на услуги ЖКХ и электричество, на членов фракции стали нападать. Неизвестные уголовного вида отобрали газету "Свердловская правда" с критикой новых тарифов и пригрозили избиением всем, кто будет раздавать газеты коммунистической партии.