"Автомобилист" продлил контракт с главным тренером после вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин продолжит работать с командой после вылета из Кубка Гагарина. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил директор хоккейного клуба Максим Рябков.

Напомним, на этой неделе "Автомобилист" дома уступил в седьмом матче первого раунда плей-офф против магнитогорского "Металлурга". В итоге серию выиграла команда из Челябинской области, а екатеринбургский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина.

Как заявил сегодня Максим Рябков, контракт с Николаем Заварухиным решено продлить.

"Хороший повод сказать при всех: у нас достигнута договоренность о подписании контракта с Николаем Николаевичем еще на два года", - сообщил директор клуба.

Сам Николай Заварухин также прокомментировал продолжение сотрудничества.

"Мне очень приятно работать в Екатеринбурге. Все устраивает, хорошее отношение. Только нужно результат дать, добиться его. Это большая ответственность, я взял на себя ее. Понимаю, что делать и куда идти дальше", - отметил специалист.

Напомним, что перед началом нового сезона КХЛ в "Автомобилисте" заявляли, что нацеливаются на первое место. По итогам регулярного чемпионата клуб стал четвертым в таблице Восточной конференции.