Си Цзиньпин предложил Глобальную цивилизационную инициативу

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Глобальную цивилизационную инициативу, сообщает Global Times.

Он заявил, что будущее всех стран мира тесно связано и для процветания человечества важны терпимость, мирное сосуществование и взаимообогащение между различными цивилизациями. А конечной целью модернизации человечества является обеспечение свободного и всестороннего развития людей. Политики должны сосредоточиться на стремлениях к лучшей жизни и прогрессу цивилизации, достижению материального социальной стабильности и хороших условий жизни.

"КПК готова углублять взаимодействие с политическими партиями и организациями в других странах, чтобы расширить совпадение идей и интересов", - сказал глава Китая.

Он призал создавать новый тип международных отношений и расширять глобальное партнерство.

"Мир, развитие, равноправие, справедливость, демократия и свобода - это общие чаяния всех народов", - считает Си Цзиньпин.

Модернизация - это не "эксклюзивный патент" горстки западных стран, навязывающих свой путь. Она должна включать национальные особенности каждой страны, подчеркнул китайский лидер.

На прошлой неделе Си Цзиньпин в третий раз был избран председателем КНР. Ранее сообщалось, что вскоре он может прибыть с визитом в Москву.

