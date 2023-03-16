Дмитрий Патрушев в ходе визита в Новосибирскую область - объём господдержки аграриев региона в 2023 году увеличится в полтора раза

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Андрей Травников накануне провели встречу в правительстве Новосибирской области в рамках рабочей поездки министра в регион. Обсуждали результаты работы агропромышленного комплекса региона, ход подготовки к посевной и организацию доведения средств господдержки, повышения качества жизни на селе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Дмитрий Патрушев отметил, что, по предварительным данным, в 2022 году апк региона показал положительную динамику. Индекс сельхозпроизводства составил 101,5%.

Аграриям Новосибирской области удалось собрать высокие урожаи по основным сельхозкультурам. Особо министр отметил показатели по росту производства рапса и картофеля.

В конце апреля – начале мая в регионе начинается яровой сев. Посевные площади на 2023 год сохранены на прежнем уровне.

Говоря о повышении урожайности, Патрушев отметил большую работу субъекта по развитию мелиоративного комплекса. В сельхозпроизводстве задействовано почти 99% имеющихся мелиорированных угодий. В прошлом году в рамках госпрограммы «Земля» было профинансировано 11 проектов на 48 млн рублей, освоено 100% средств. В текущем году субсидированию подлежат 8 проектов на 63 млн рублей. В животноводстве региона в последние два года сохраняется положительная динамика в мясном и молочном направлениях. Также по итогам прошлого года более чем на 10% выросло производство яиц.

Минсельхоз страны оказывает агропромышленному комплексу Новосибирской области поддержку. Так, в 2022 году региону было предусмотрено 2 млрд рублей, освоено более 99%. В 2023 году объём увеличен до 3 млрд рублей.

В том числе более чем в 2 раза, до 1,5 млрд рублей, вырос объём финансирования мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. Ключевые проекты в текущем году связаны со строительством и ремонтом социальных объектов, инженерных коммуникаций и дорог.

В ходе рабочей поездки в регион Дмитрий Патрушев также посетил ряд агропредприятий.

В тепличных комплексах группы компаний «Горкунов» он ознакомился с производством салатов и овощей, работой биолаборатории по разведению энтомофагов – хищных насекомых, которые помогают обезопасить растения от вредителей и болезней и отказаться от химических средств защиты.

На птицефабрике «Ново-Барышевская» глава минсельхоза осмотрел комплекс убоя и переработки и цех по производству органических удобрений. В 2022 году на предприятии произвели более 21 тыс. тонн мяса птицы, свыше 8 тыс. тонн полуфабрикатов и колбасных изделий и почти 350 млн штук яиц.

Продукция птицефабрики реализуется не только на российском рынке, но и экспортируется в такие страны, как Китай, Монголия и Киргизия.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что сельское хозяйство и перерабатывающий комплекс Новосибирской области активно развиваются, есть достижения и перспективные проекты: «Тренд последних лет, который мы выдерживаем – повышение эффективности сельского хозяйства и, с учётом нашей удалённости от рынков сбыта, – увеличение объёмов переработки. По многим направлениям регион остаётся профицитным по сырью. Мы обеспечиваем не только себя, но и многие другие регионы молоком и продукцией молочной переработки, зерном и другими продуктами растениеводства, овощами закрытого грунта, яйцом, свининой и мясом птицы. Направления, по которым, в первую очередь, надо развиваться – производство говядины и овощей открытого грунта – так называемого «борщевого набора». По этим направлениям есть проекты и хорошие заделы».