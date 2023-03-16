В России автовладельцы стали экономить на техобслуживании машин

В России стало меньше автомашин в постоянной эксплуатации. Кроме того, почти на 16% сократился среднегодовой пробег. Это связано с желанием автовладельцев сэкономить на техническом обслуживании автомобиля, отмечают эксперты. Несмотря на это, средний чек за ремонт и ТО по итогам 2022 г. вырос почти на треть.

В прошлом году российский парк автомобилей, находящихся в постоянной эксплуатации, сократился на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования, проведенного международной сетью техцентров Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev-Analyze (есть у "Известий"). Согласно исследованию, активный автопарк в нашей стране в 2022 г. сократился на 822 тыс. единиц. По словам главы аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александра Груздева, такое сильное снижение было зафиксировано впервые в современной истории России. Это может серьезно сказаться на рынке послепродажного обслуживания автомобилей, полагает он.

"Снижение активного автопарка не компенсируют ни продажи новых автомобилей (по итогам 2022 г. они сократились на 59%), ни импорт автомобилей с пробегом. Сокращение объема парка является тревожным трендом для автобизнеса в России", - считает Груздев.

Резкое снижение продаж новых автомобилей привело к сокращению так называемого гарантийного автопарка, отмечает эксперт. По его прогнозам, в нынешнем г. число таких автомобилей в нашей стране упадет ниже отметки 3 млн штук. Это увеличивает риски для дилерских техцентров, где чаще всего и обслуживаются такие машины, подчеркнул Груздев.