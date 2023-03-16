СМИ: Два вагона поезда повреждены на белгородском вокзале в результате обстрела

Один из сбитых над Белгородом снарядов упал в районе третьего пути на местном ж/д вокзале, сообщает Telegram-канал Baza. Власти пока официально не подтвердили эту информацию, глава региона говорил только о повреждениях фасадов зданий в результате обстрела с украинской территории.