16 Марта 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Уральская транспортная прокуратура

СМИ: Два вагона поезда повреждены на белгородском вокзале в результате обстрела

Один из сбитых над Белгородом снарядов упал в районе третьего пути на местном ж/д вокзале, сообщает Telegram-канал Baza. Власти пока официально не подтвердили эту информацию, глава региона говорил только о повреждениях фасадов зданий в результате обстрела с украинской территории.

По данным Baza, на месте падения осколков после работы системы ПВО образовалась воронка на площади один квадратный метр. Осколками повреждены вагоны восстановительного поезда, также перебит провод высоковольтной линии.

Теги: обстрел, пво, белгород, вокзал



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