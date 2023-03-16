16 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: NTSBGov/Handout via Reuters

Перевозивший опасные вещества поезд сошел с рельсов в Аризоне

Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов в штате Аризона. Об этом сообщает газета The New York Times.

Инцидент произошел недалеко от города Топок в округе Мохаве.

Представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен подтвердила, что поезд сошел с рельсов недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. Она добавила, что информацией об утечке в результате крушения не располагает, пишет РИА Новости.

Это не первый случай аварии поезда с опасным грузом в США за последнее время. 4 февраля в штате Огайо с рельсов сошли пятьдесят грузовых вагонов; в цистернах был ядовитый газ винилхлорид для изготовления пластиковых труб. Пожар долго не могли потушить. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. Инцидент получил название "Чернобыль в Огайо".

Теги: опасные вещества, поезд, аризона



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