Перевозивший опасные вещества поезд сошел с рельсов в Аризоне

Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов в штате Аризона. Об этом сообщает газета The New York Times.

Инцидент произошел недалеко от города Топок в округе Мохаве.

Представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен подтвердила, что поезд сошел с рельсов недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. Она добавила, что информацией об утечке в результате крушения не располагает, пишет РИА Новости.

Это не первый случай аварии поезда с опасным грузом в США за последнее время. 4 февраля в штате Огайо с рельсов сошли пятьдесят грузовых вагонов; в цистернах был ядовитый газ винилхлорид для изготовления пластиковых труб. Пожар долго не могли потушить. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. Инцидент получил название "Чернобыль в Огайо".